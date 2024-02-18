Норвежский спортсмен Эрлинг Холанд считает, что сможет перейти в "Реал" минимум в 2025 году

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил о намерении играть за "Реал"

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По словам нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, он желает играть за "Реал". Как передаёт soccer. ru, трансфер Килиана Мбаппе в мадридский клуб стал причиной намерения спортсмена перейти в другой футбольный клуб минимум в 2025 году.

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Не исключено, что "сливочные" попробуют подписать Холанда в конце текущего сезона, поэтому футболист отложил переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити" до лета. На данный момент текущий контракт Холанда с "горожанами" рассчитано до 2027 года.

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