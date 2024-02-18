По словам нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, он желает играть за "Реал". Как передаёт soccer. ru, трансфер Килиана Мбаппе в мадридский клуб стал причиной намерения спортсмена перейти в другой футбольный клуб минимум в 2025 году.
Не исключено, что "сливочные" попробуют подписать Холанда в конце текущего сезона, поэтому футболист отложил переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити" до лета. На данный момент текущий контракт Холанда с "горожанами" рассчитано до 2027 года.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.