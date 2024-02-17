Большунов рассказал, незнание какого правила помешало ему победить на ЧР-2023

Олимпийский чемпион Большунов рассказал, какую ошибку совершил на ЧР-2023

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов поделился мыслями о своём выступлении в марафоне на Спартакиаде-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Большунов отметил, что если есть возможность поменять лыжи на более свежую пару во время гонки, то лучше воспользоваться этим шансом.

"Если есть возможность поменять лыжи в гонке на более свежую пару, то лучше, конечно, это сделать. Не так уж много времени теряется. Тем более что я сегодня получил информацию, что один раз лыжи можно менять", — сказал Большунов в разговоре с "Чемпионатом".

Большунов подчеркнул, что он неоднократно уточнял эту информацию у судей, чтобы быть уверенным в правилах. Он привел пример случая, когда на одном из предыдущих соревнований было разрешено менять лыжи дважды, поэтому ему было важно получить точное подтверждение.

Ранее, на чемпионате России-2023 в Тюмени, Большунов признался, что он не знал о возможности провести две смены лыж. В том соревновании он занял третье место, а победителем стал Сергей Устюгов.