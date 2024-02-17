Большунов рассказал, незнание какого правила помешало ему победить на ЧР-2023

Знаменитый российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Большунов поделился мыслями о своём выступлении в марафоне на Спартакиаде-2024.
Большунов отметил, что если есть возможность поменять лыжи на более свежую пару во время гонки, то лучше воспользоваться этим шансом.
"Если есть возможность поменять лыжи в гонке на более свежую пару, то лучше, конечно, это сделать. Не так уж много времени теряется. Тем более что я сегодня получил информацию, что один раз лыжи можно менять", — сказал Большунов в разговоре с "Чемпионатом".
Большунов подчеркнул, что он неоднократно уточнял эту информацию у судей, чтобы быть уверенным в правилах. Он привел пример случая, когда на одном из предыдущих соревнований было разрешено менять лыжи дважды, поэтому ему было важно получить точное подтверждение.
Ранее, на чемпионате России-2023 в Тюмени, Большунов признался, что он не знал о возможности провести две смены лыж. В том соревновании он занял третье место, а победителем стал Сергей Устюгов.
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