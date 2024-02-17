Ротенберг рассказал об экономическом эффекте от переезда клуба на новую "СКА Арену"

Главный тренер и заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг поделился информацией о том, как экономическая ситуация клуба изменилась после переезда на новую "СКА Арену".
Согласно словам Ротенберга, новая арена существенно увеличит прибыль от проведения матчей.
"С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в 10 раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов", — сказал Ротенберг, слова которого приводит "РБ Спорт".
В настоящее время не все потенциальные источники дохода используются, и для достижения максимального экономического эффекта требуется объединенное усилие всех заинтересованных сторон.
Главный тренер СКА добавил, что уже сейчас ясно, что продажи билетов на матчи значительно возросли: вместимость стадиона увеличилась с 12 до 21 200 мест, что в два раза превышает предыдущий показатель.
Ротенберг подчеркнул, что благодаря новой арене клуб сможет достичь коммерческой доходности ведущих футбольных клубов России и конкурировать с лидирующими хоккейными и футбольными командами мира, такими как "Зенит". Это дает СКА новые возможности для роста и развития, а также помогает повысить интерес к клубу как спортивному и коммерческому объекту.
"СКА Арена", ставшая самым крупным в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, превосходит даже знаменитую "Белл-центр" в Монреале. Расходы на строительство стадиона составили 60 миллиардов рублей, что превышает затраты на постройку футбольной "Газпром Арены" (52 миллиарда рублей). Стадион успешно принял Матч звезд КХЛ-2024 и Кубок Первого канала-2024, став центром важных спортивных событий.14:27
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