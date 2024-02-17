Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Директор крупной сети фастфуда рассказала, что продавать шаурму стало невыгодно
Live Science: археологи обнаружили 3000-летнюю гробницу шамана в Перу
Психиатр Макеева рассказала, как справиться с синдромом хронической усталости
Mash: в раздевалке ДЮСШ в Мелитополе прогремел взрыв
Рецепт приготовления домашней приправы "Вегета"
Что делать при быстром запылении салона авто: советы экспертов
Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло
Лучшие сорта тысячелистника
Экономист Беляев заявил, что экономика России за два года СВО сдвинулась с мертвой точки
Ротенберг рассказал об экономическом эффекте от переезда клуба на новую "СКА Арену"

Главный тренер СКА Ротенберг: экономический эффект от переезда клуба на "СКА Арену" невероятный

Спорт

Главный тренер и заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг поделился информацией о том, как экономическая ситуация клуба изменилась после переезда на новую "СКА Арену".

Главный тренер СКА Ротенберг: экономический эффект от переезда клуба на "СКА Арену" невероятный
Фото: commons.wikimedia.org by Igorkhait is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно словам Ротенберга, новая арена существенно увеличит прибыль от проведения матчей.

"С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в 10 раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов", — сказал Ротенберг, слова которого приводит "РБ Спорт".

В настоящее время не все потенциальные источники дохода используются, и для достижения максимального экономического эффекта требуется объединенное усилие всех заинтересованных сторон.

Главный тренер СКА добавил, что уже сейчас ясно, что продажи билетов на матчи значительно возросли: вместимость стадиона увеличилась с 12 до 21 200 мест, что в два раза превышает предыдущий показатель.

Ротенберг подчеркнул, что благодаря новой арене клуб сможет достичь коммерческой доходности ведущих футбольных клубов России и конкурировать с лидирующими хоккейными и футбольными командами мира, такими как "Зенит". Это дает СКА новые возможности для роста и развития, а также помогает повысить интерес к клубу как спортивному и коммерческому объекту.

"СКА Арена", ставшая самым крупным в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, превосходит даже знаменитую "Белл-центр" в Монреале. Расходы на строительство стадиона составили 60 миллиардов рублей, что превышает затраты на постройку футбольной "Газпром Арены" (52 миллиарда рублей). Стадион успешно принял Матч звезд КХЛ-2024 и Кубок Первого канала-2024, став центром важных спортивных событий.14:27

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Последние материалы
Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло
Лучшие сорта тысячелистника
Экономист Беляев заявил, что экономика России за два года СВО сдвинулась с мертвой точки
Институт Квинси: граждане США хотят, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией
Александр Тарнавский заявил, что солдаты ВСУ попадают в плен при отступлении из Авдеевки
Российский флаг подняли над коксохимическим комбинатом в Авдеевке
Как определить реальный пробег авто: названы четыре простых способа
Австрийские ученые обнаружили склонность нарциссов к проблемам со сном
Глава МИД КНР Ван И: Китай и Россия способствуют глобальной стабильности
Как правильно выбрать коврик для йоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников