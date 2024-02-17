Ротенберг рассказал об экономическом эффекте от переезда клуба на новую "СКА Арену"

Главный тренер СКА Ротенберг: экономический эффект от переезда клуба на "СКА Арену" невероятный

Главный тренер и заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг поделился информацией о том, как экономическая ситуация клуба изменилась после переезда на новую "СКА Арену".

Фото: commons.wikimedia.org by Igorkhait is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно словам Ротенберга, новая арена существенно увеличит прибыль от проведения матчей.

"С точки зрения экономического эффекта прибыль от матчей на новой арене может вырасти в два раза. Это консервативный прогноз. Заработок может быть и в 10 раз больше. Так или иначе это совершенно новый уровень бизнеса, доходов", — сказал Ротенберг, слова которого приводит "РБ Спорт".

В настоящее время не все потенциальные источники дохода используются, и для достижения максимального экономического эффекта требуется объединенное усилие всех заинтересованных сторон.

Главный тренер СКА добавил, что уже сейчас ясно, что продажи билетов на матчи значительно возросли: вместимость стадиона увеличилась с 12 до 21 200 мест, что в два раза превышает предыдущий показатель.

Ротенберг подчеркнул, что благодаря новой арене клуб сможет достичь коммерческой доходности ведущих футбольных клубов России и конкурировать с лидирующими хоккейными и футбольными командами мира, такими как "Зенит". Это дает СКА новые возможности для роста и развития, а также помогает повысить интерес к клубу как спортивному и коммерческому объекту.

"СКА Арена", ставшая самым крупным в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, превосходит даже знаменитую "Белл-центр" в Монреале. Расходы на строительство стадиона составили 60 миллиардов рублей, что превышает затраты на постройку футбольной "Газпром Арены" (52 миллиарда рублей). Стадион успешно принял Матч звезд КХЛ-2024 и Кубок Первого канала-2024, став центром важных спортивных событий.14:27