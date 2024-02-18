Первый раз идёте в спортзал? Обязательно прочтите эти правила - ваши тренировки будут эффективными и приятными

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Правила посещения тренажёрного зала для новчиков

2:16
Спорт

Перед тем, как отправиться в спортзал, тренеры рекомендуют ознакомиться с основными правилами. Они сделают тренировки эффективными. 

Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Фото: Own work by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Уважайте личное пространство других людей.

Ознакомьтесь с залом. Будьте наблюдательны. На некоторых занятиях много людей. На некоторых всего несколько человек на широком открытом пространстве. Не кладите своё оборудование или коврик поверх вещей других людей. Следите за тем, чтобы вы не слишком растягивались и не загораживали чьё-либо отражение в зеркале, советует тренер в статье для self.com.

7. Не перебивайте инструктора.

Это правило может быть непростым для новичков в групповых занятиях, потому что у вас может возникнуть много вопросов — совершенно справедливо! Но часто у инструктора не хватает времени уделить вам личное внимание в середине занятия. Делайте всё возможное во время занятий, следите за другими участниками, вносите изменения там, где вам нужно, а затем обязательно задавайте свои вопросы инструктору после занятий. На многие ваши вопросы, вероятно, лучше ответить за несколько минут до начала занятия.

8. Работайте медленно и размеренно.

Вы не стремитесь быть героем: никаких наград не даётся за то, что вы лучший в классе, и нет их за выполнение самой "продвинутой” версии упражнения. На самом деле, настоящий "продвинутый” означает знание сложного баланса того, когда прогрессировать, а когда отступать. Поэтому будьте добры к своему телу, двигайтесь в своём собственном темпе и позвольте себе адаптироваться.

9. Оставайтесь на всё занятие.

На первое занятие приходите пораньше и оставайтесь там всё время. Вы сможете поговорить с инструктором после занятия о том, как всё прошло, задать оставшиеся животрепещущие вопросы и получить какие-либо заметки на следующий раз.

10. Не отчаивайтесь.

Каждый человек в этом зале в какой-то момент был новичком, и это может привести в уныние, когда не понимаешь всего, чему учат. В конце концов, вы всему научитесь. Помните: раньше вы были новичком в других вещах, которые теперь делаете с гораздо большей лёгкостью.

Первый раз в тренажерном зале, что нужно знать? Советы тренера!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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