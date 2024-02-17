Американская гимнастка Суни Ли выполнила сложнейшее упражнение "Джегер с полным скручиванием"

20-летняя гимнастка Суни Ли делает сложнейшие элементы

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

20-летняя гимнастка Суни Ли опубликовала в Instagram* карусель из четырех коротких видеороликов о своих тренировках. В каждом упражнении Ли выполняет рывок с брусьев обратным хватом, переворачивается, а затем полностью поворачивается, прежде чем снова поймать штангу сверху, передаёт self.com.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Приём, который никогда ранее успешно не выполнялся на соревнованиях по женской гимнастике, называется "Джегер с полным скручиванием". Если Ли сможет добиться этого на международных соревнованиях — скажем, на Играх в Париже, — она навсегда останется известной как Ли.

Это настолько сложная комбинация, что даже другие первоклассные гимнастки были ошеломлены.

"Я сделала это однажды … потом я проснулась", — прокомментировала гимнастка LSU Оливия Данн. "Ты вообще настоящая!!! Потрясающе !!!" — написала олимпийка 2020 года Майкайла Скиннер.

И это касается и ее психического здоровья. Ли сказала, что она занимается этим изо дня в день, пытаясь сосредоточиться только на вещах, которые она может контролировать, и посещает психотерапевта два раза в неделю, чтобы защитить свой разум так же, как и тело.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

🤸‍♀️ Момент, когда Суниса Ли удивила весь мир | Токио-2020