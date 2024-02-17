Американская гимнастка Суни Ли выполнила сложнейшее упражнение "Джегер с полным скручиванием"

20-летняя гимнастка Суни Ли опубликовала в Instagram* карусель из четырех коротких видеороликов о своих тренировках. В каждом упражнении Ли выполняет рывок с брусьев обратным хватом, переворачивается, а затем полностью поворачивается, прежде чем снова поймать штангу сверху, передаёт self.com.
Приём, который никогда ранее успешно не выполнялся на соревнованиях по женской гимнастике, называется "Джегер с полным скручиванием". Если Ли сможет добиться этого на международных соревнованиях — скажем, на Играх в Париже, — она навсегда останется известной как Ли.
Это настолько сложная комбинация, что даже другие первоклассные гимнастки были ошеломлены.
"Я сделала это однажды … потом я проснулась", — прокомментировала гимнастка LSU Оливия Данн.
"Ты вообще настоящая!!! Потрясающе !!!" — написала олимпийка 2020 года Майкайла Скиннер.
И это касается и ее психического здоровья. Ли сказала, что она занимается этим изо дня в день, пытаясь сосредоточиться только на вещах, которые она может контролировать, и посещает психотерапевта два раза в неделю, чтобы защитить свой разум так же, как и тело.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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