Эти советы по походу в спортзал сделают ваши занятия эффективными: не игнорируйте их

Пять правил посещения спортазала

2:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

С началом нового года обычно наблюдается приток новых желающих заняться йогой, силовыми упражнениями и другими видами фитнеса. Новичкам следует помнить о правилах посещения, о которых рассказал портал self.com.

Фото: Own work by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Приходите пораньше

Это один из тех случаев, когда подходит строгая пословица тренера: "Если ты приходишь вовремя, ты опаздываешь". Приходите пораньше. Лучше за пятнадцать минут или больше до объявленного времени начала занятия.

Вы сможете встретиться с инструктором и получить краткую информацию о любых деталях занятия. Это также отличная возможность ознакомить их со всем, что происходит с вашим телом, о чем им следует знать (подробнее об этом ниже), а также получить их рекомендации, с какими гантелями начинать, чтобы вы не спешили менять веса в последнюю секунду.

2. Приходите подготовленными с самым необходимым

Попробуйте провести небольшое исследование, посетив веб-сайт студии, позвонив на стойку регистрации, либо поговорив с вашими знакомыми, которые являются постоянными посетителями. Выясните, какая одежда лучше всего подходит для занятий и нужно ли вам взять с собой что-то конкретное.

3. Нажмите кнопку "Пауза", если вы заболели

Это должно быть справедливо для любого общественного места, но особенно важно в небольшом помещении с большим количеством людей. Подождите, пока у вас не исчезнут симптомы.

4. Не стесняйтесь делиться своим состоянием

Инструкторы обычно спрашивают новых участников, есть ли у них что-то, что не устраивает их тело, или какие-либо другие соображения, о которых им следует знать. Такие вещи, как "Я подвернула лодыжку”, "Я беременна”, "Я только что вернулась после операции” позволят инструктору внести необходимые изменения на занятиях или заранее предупредить вас о чём-то.

5. Не берите в руки телефон

Выключите телефон, переведите его в беззвучный режим или просто заранее уберите его в раздевалку, чтобы у вас не возникало соблазна постоянно проверять его. Это может отвлекать как вас самих, так и окружающих вас людей и может заставить пропустить подсказки инструктора. Вы можете сделать эти селфи до или после занятий.

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