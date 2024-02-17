Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать
Шоколадные эклеры: изумительно вкусные, с нежным кремом из сливок и молочного шоколада
Как уберечь капусту от килы
Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства
Представлен топ-5 самых "мужских" автомобилей
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Эти три упражнения обязательно нужно делать тем, кто много сидит за компьютером: ваша спина скажет "спасибо"

Полезные растяжки для спины

2:24
Спорт

Эти растяжки очень полезны для поясницы. Они мегаважны для тех, кто много времени проводит в положении сидя, пишет self.com.

Полезные растяжки для спины
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Поза ребёнка

Сделайте глубокий вдох, а на выдохе положите туловище на бёдра.

Попробуйте удлинить шею и позвоночник, отведя рёбра от копчика и макушку головы от плеч.

Упритесь лбом в землю, вытянув руки перед собой.

Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.

"Поза ребёнка снимает нагрузку с нижней части спины за счет удлинения и выравнивания позвоночника, что разгибает его и дает вам приятную растяжку”, — рассказывает SELF инструктор по йоге из Нью-Йорка Шанна Тайлер.

2. Упражнение "Кошка-Корова"

Встаньте на четвереньки, расположив плечи над запястьями, а бёдра над коленями.

Сделайте медленный вдох, а на выдохе округлите позвоночник и опустите голову к полу (это поза кошки).

Вдохните и поднимите голову, грудь и копчик к потолку, выгибая спину для "коровы". Делайте это в течение 30-60 секунд.

"Наверное, это моя любимая растяжка для спины. Она обеспечивает приятное сгибание и разгибание позвоночника, способствует подвижности, а также помогает просто снять любое напряжение в пояснице", — говорит Тайлер.

3. Прогиб вперёд

Встаньте, ноги вместе, плечи расправьте, грудь расправьте, смотрите прямо перед собой, руки по швам.

Вдохните, а на выдохе начните с того, что прижмите подбородок к груди, а затем продолжайте медленно опускаться, приближая макушку к полу. Представьте, что вы двигаете каждый позвонок один за другим, медленно наклоняя грудь вперед к бёдрам (на самом деле ваша грудь может и не касаться бёдер, в зависимости от вашей гибкости).

После того, как вы наклонитесь вперёд, можете переплести пальцы рук вокруг больших пальцев ног, обхватить противоположной рукой противоположный локоть, ухватиться за тыльную сторону лодыжек или осторожно прижать обе руки к полу. Оставайтесь в этом положении от 30 до 60 секунд.

Эта поза растягивает задние поверхности ног и удлиняет позвоночник, и то, и другое может облегчить напряжение в пояснице. Если выпрямление ног причиняет боль спине, держите колени слегка согнутыми, советует Тайлер.

Йога для начинающих: поза ребенка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Как избавиться от высыпаний на лице за один вечер: экспресс-метод, который точно работает
Что делать дачнику в конце февраля
Дарья Седунова рассказала, как без операций сделать губы пухлыми
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что все части "выведены" из Авдеевки
Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон
Тайны вкусного! Уникальный рецепт жареной курицы «Кентукки», украденный из KFC
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников