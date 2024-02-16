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Роднина считает, что четыре года, назначенные Валиевой, могут склонить её к мыслям о завершении

Ирина Роднина считает, что Валиева может завершить карьеру по окончании срока дисквалификации

1:07
Спорт

Заслуженная трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила свою точку зрения на ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой и выразила сочувствие по поводу жесткости наказания, наложенного на неё.

Ирина Роднина считает, что Валиева может завершить карьеру по окончании срока дисквалификации
Фото: wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Роднина считает, что четыре года — это очень длительный период в спорте, и это может негативно сказаться на навыках и карьере спортсменки.

"Сейчас Валиева в плохой ситуации, где ей связали руки. Конец это или нет — покажет время. Но четыре года могут склонить к мыслям о завершении", — сказала Роднина, которую цитирует Sport24.

Депутат указала на то, что дальнейшая судьба Валиевой будет зависеть от пересмотра её дела и возможных изменений в продолжительности дисквалификации.

Роднина подчеркнула, что Камила останется хорошей спортсменкой для России и выразила надежду, что она её запомнят не только в связи со скандалом, но и благодаря спортивным достижениям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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