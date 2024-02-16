Как выполнять приседания правильно: пять шагов к успешному выполнению упражнения

Приседания — одно из наиболее простых и распространённых упражнений. Однако важно выполнять их правильно, чтобы не нанести вред своему здоровью. Инструктор ЛФК из Мариинской больницы Илья Тарасов в интервью для "Доктора Питера" рассказал, что во время приседаний задействуется большое количество мышц.
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Следуйте рекомендациям специалиста при выполнения упражнения.
Встаньте прямо, ноги расставьте на ширине плеч, спину выпрямите, руки опустите.
Сделайте вдох, держите носки и колени прямо, избегайте раскачивания таза и разведения ног.
Медленно опускайтесь, сгибая колени. Спину держите в прямом положении. Руки вытягивайте вперед параллельно полу.
Опускайтесь до уровня, когда бёдра будут параллельны полу. Спина остаётся прямой, чуть наклонена вперёд, а руки параллельны полу.
Сделайте выдох и постепенно выпрямите ноги, но не полностью. Руки опустите вдоль тела.
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Как Правильно Приседать (Основные Ошибки в Упражнении)
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