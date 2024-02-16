Как выполнять приседания правильно: пять шагов к успешному выполнению упражнения

Инструктор ЛФК Тарасов рассказал, как правильно приседать

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Приседания — одно из наиболее простых и распространённых упражнений. Однако важно выполнять их правильно, чтобы не нанести вред своему здоровью. Инструктор ЛФК из Мариинской больницы Илья Тарасов в интервью для "Доктора Питера" рассказал, что во время приседаний задействуется большое количество мышц.

Фото: Own work by Bao Bao Leung 0218 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Следуйте рекомендациям специалиста при выполнения упражнения.

Встаньте прямо, ноги расставьте на ширине плеч, спину выпрямите, руки опустите.

Сделайте вдох, держите носки и колени прямо, избегайте раскачивания таза и разведения ног.

Медленно опускайтесь, сгибая колени. Спину держите в прямом положении. Руки вытягивайте вперед параллельно полу.

Опускайтесь до уровня, когда бёдра будут параллельны полу. Спина остаётся прямой, чуть наклонена вперёд, а руки параллельны полу.

Сделайте выдох и постепенно выпрямите ноги, но не полностью. Руки опустите вдоль тела.

Как Правильно Приседать (Основные Ошибки в Упражнении)