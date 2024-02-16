Повышенное внимание во время карьеры не радовало норвежскую биатлонистку Туру Бергер

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Тура Бергер призналась, что ей было непросто справиться с вниманием, которым она была окутана во время своей профессиональной карьеры.
Она отметила, что осталась очень довольна работой, которую проделала. Спортсменка рада, что вовремя сделала ставку на биатлон.
"Я очень довольна жизнью, которую имею сейчас", — призналась Бергер.
Биатлонистка отметила, что её сейчас не так часто узнают на улицах. Никто не останавливает её с просьбой дать автограф, что приносит спортсменке умиротворение, передаёт championat.com.
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