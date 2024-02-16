Повышенное внимание во время карьеры не радовало норвежскую биатлонистку Туру Бергер

Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Тура Бергер призналась, что ей было непросто справиться с вниманием, которым она была окутана во время своей профессиональной карьеры.

Фото: flickr.com by Tor Atle Kleven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она отметила, что осталась очень довольна работой, которую проделала. Спортсменка рада, что вовремя сделала ставку на биатлон.

"Я очень довольна жизнью, которую имею сейчас", — призналась Бергер.

Биатлонистка отметила, что её сейчас не так часто узнают на улицах. Никто не останавливает её с просьбой дать автограф, что приносит спортсменке умиротворение, передаёт championat.com.