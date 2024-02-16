Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ РФ продолжает вложение в гособлигации США
Названы 4 ошибки, которые могут вывести из строя "автомат" на машине
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Прокуратура просит увеличить срок для Дарьи Треповой*
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
"Вокруг Света": археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Повышенное внимание во время карьеры не радовало норвежскую биатлонистку Туру Бергер

Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры

0:39
Спорт

Норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Тура Бергер призналась, что ей было непросто справиться с вниманием, которым она была окутана во время своей профессиональной карьеры.

Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Фото: flickr.com by Tor Atle Kleven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она отметила, что осталась очень довольна работой, которую проделала. Спортсменка рада, что вовремя сделала ставку на биатлон.

"Я очень довольна жизнью, которую имею сейчас", — призналась Бергер.

Биатлонистка отметила, что её сейчас не так часто узнают на улицах. Никто не останавливает её с просьбой дать автограф, что приносит спортсменке умиротворение, передаёт championat.com.

Как живёт Тура Бергер без биатлона? Личная жизнь и профессия норвежской "ракеты".
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
"Вокруг Света": археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
Сибирь, НЛО, школьники. В прокат вышел российский фильм "Гостья из космоса"
Кремы для глаз с SPF защитой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников