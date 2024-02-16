Фигурист Никита Кацалапов рассказал, с каким хореографом хотел бы сотрудничать

Фигурист Кацалапов назвал Виталия Савченко хореографом, с которым бы хотел поработать

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Фигурист Никита Кацалапов рассказал, с каким хореографом хотел бы сотрудничать. Он назвал известного своим профессионализмом Виталия Савченко. Он является хореографом театра Crave и создателем шоу "Вечера на Хуторе".

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Отвечая на вопрос о развитии в актёрской сфере, Кацалапов выразил готовность испытать свои силы в кино или театре. Он также подтвердил интерес к созданию нового показательного танца и отметил, что выбор музыки для него всегда огромен.

На вопрос о сохранении мотивации в спорте фигурист подчеркнул важность терпения обоих партнёров и их взаимопомощь. Он также заявил, что следит за выступлениями как российских, так и зарубежных фигуристов.