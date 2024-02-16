Фигурист Никита Кацалапов рассказал, с каким хореографом хотел бы сотрудничать. Он назвал известного своим профессионализмом Виталия Савченко. Он является хореографом театра Crave и создателем шоу "Вечера на Хуторе".
Отвечая на вопрос о развитии в актёрской сфере, Кацалапов выразил готовность испытать свои силы в кино или театре. Он также подтвердил интерес к созданию нового показательного танца и отметил, что выбор музыки для него всегда огромен.
На вопрос о сохранении мотивации в спорте фигурист подчеркнул важность терпения обоих партнёров и их взаимопомощь. Он также заявил, что следит за выступлениями как российских, так и зарубежных фигуристов.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...