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Мышцы будут меньше болеть: выполните простые упражнения после тренировок

Упражнения для восстановления сил после тренировок

1:35
Спорт

Эти простые упражнения отлично подходят для завершения тренировки. Мышцы будут меньше болеть. Подборку опубликовал портал prevention.com.

Упражнения для восстановления сил после тренировок
Фото: Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Растяжка предплечья за спиной

Упражнение полезно для грудной клетки, плеч.

Сядьте или встаньте в удобную позу.

Опустите плечи вниз и отведите их от ушей и сведите лопатки вместе.

Заведите руки за спину, возьмитесь за каждое предплечье (или локти, если у вас такая подвижность) и потяните вниз. Удерживайте нужное время.

2. "Собака мордой вверх"

Полезно для груди, плеч, пресса.

Существует несколько способов выполнить эту растяжку. Для начала вы можете начать в позе лежащей собаки, чтобы получить дополнительную растяжку подколенных сухожилий: встаньте на четвереньки, затем поднимите ягодицы вверх и назад, пока пятки опускаются к полу, голова проходит через руки. Вдохните.

На выдохе опустите бедра к полу (но не позволяйте им опускаться полностью) и посмотрите в небо. Пусть ступни упираются в пол. Удерживайте.

3. Планка

Полезно для плеч, позвоночника, бёдер.

Встаньте в положение планки с прямыми руками.

Вдохните и подтяните правое колено как можно дальше к левому запястью.

Затем выдохните и отведите правую ногу вверх и назад за спину, одновременно опуская голову на руки.

Сделайте столько медленных и контролируемых повторений, сколько пожелаете, затем повторите это с левой ногой.

Собака мордой вверх, собака мордой вниз.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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