Мышцы будут меньше болеть: выполните простые упражнения после тренировок

Эти простые упражнения отлично подходят для завершения тренировки. Мышцы будут меньше болеть. Подборку опубликовал портал prevention.com.
1. Растяжка предплечья за спиной
Упражнение полезно для грудной клетки, плеч.
Сядьте или встаньте в удобную позу.
Опустите плечи вниз и отведите их от ушей и сведите лопатки вместе.
Заведите руки за спину, возьмитесь за каждое предплечье (или локти, если у вас такая подвижность) и потяните вниз. Удерживайте нужное время.
2. "Собака мордой вверх"
Полезно для груди, плеч, пресса.
Существует несколько способов выполнить эту растяжку. Для начала вы можете начать в позе лежащей собаки, чтобы получить дополнительную растяжку подколенных сухожилий: встаньте на четвереньки, затем поднимите ягодицы вверх и назад, пока пятки опускаются к полу, голова проходит через руки. Вдохните.
На выдохе опустите бедра к полу (но не позволяйте им опускаться полностью) и посмотрите в небо. Пусть ступни упираются в пол. Удерживайте.
3. Планка
Полезно для плеч, позвоночника, бёдер.
Встаньте в положение планки с прямыми руками.
Вдохните и подтяните правое колено как можно дальше к левому запястью.
Затем выдохните и отведите правую ногу вверх и назад за спину, одновременно опуская голову на руки.
Сделайте столько медленных и контролируемых повторений, сколько пожелаете, затем повторите это с левой ногой.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.