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Восстановите силы после тренировки с помощью трёх упражнений

Упражнения для восстановления сил

1:11
Спорт

Эти упражнения помогут восстановить силы после тренировки. Боль в мышцах не будет беспокоить. Подборкой поделился сайт prevention.com.

Упражнения для восстановления сил
Фото: https://www.nourishmovelove.com is licensed under https://www.nourishmovelove.com/back-exercises-for-women/

1. Растяжка приседаний Сумо

Полезно для мышц паха и внутренней поверхности бёдер.

Встаньте так, чтобы ноги были шире, чем на расстоянии бёдер друг от друга.

Присядьте на корточки и заведите локти внутрь бёдер, прямо над коленями. Разведите колени в стороны и удерживайте.

2. Перекатывания запястий

Сцепите руки перед грудью.

Круговыми движениями перекатите левую руку через правую, затем правую руку через левую.

Продолжайте вращаться в этом направлении столько, сколько пожелаете, затем поменяйте направление.

3. Растяжка плечевого пояса над головой

Полезно для трицепсов, плеч, спины.

Из положения стоя вдохните, затем вытяните обе руки над головой.

Согните левую руку за спиной и обхватите ее правой рукой.

На выдохе опускайте локоть вниз.

Обязательно расслабьте плечи подальше от ушей. Задержите дыхание, затем поменяйте стороны.

Растяжка плечевого пояса
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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