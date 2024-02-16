Биатлонисты из Норвегии признались, что во время индивидуальной гонки на Чемпионате мира-2024, который пришёлся на 14 февраля, они отправили цветы некоторым членам сборной Швеции. Среди адресатов были Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Ханна Эберг. Вместе с цветами они положили записки.
Некоторые норвежские спортсмены прокомментировали эту инициативу.
"Он был немного подавлен и грустил, поэтому мы подумали, что цветы смогут поднять ему настроение", — отметил Эндре Стрëмсхейм.
Шведы не прокомментировали подарки. Ветле Шоста Кристиансен считает, что они, возможно, обескуражили спортсменов. Поэтому норвежцы собираются навестить шведов, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...