Планка — это одно из простых, но весьма эффективных упражнений. Чтобы достичь желаемых результатов, важно выполнять его правильно и регулярно. Инструктор по ЛФК из Городской Мариинской больницы Илья Тарасов подчёркивает, что благодаря этому упражнению можно укрепить мышцы живота, спины, улучшить осанку.
При выполнении планки важно следить за несколькими ключевыми моментами, которыми поделился сайт doctorpiter.ru.
Рекомендуется согнуть локти под прямым углом и расположить их на полу на одной линии с плечами, сохранять тело прямым без прогибания поясницы или задирания таза вверх, а также поддерживать ровную линию тела в течение 30-60 секунд, напрягая пресс и слегка подтягивая таз к животу.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...