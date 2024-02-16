Планка - простое и полезное упражнение: рассказываем о нюансах его выполнения

Как правильно выполнить планку

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Планка — это одно из простых, но весьма эффективных упражнений. Чтобы достичь желаемых результатов, важно выполнять его правильно и регулярно. Инструктор по ЛФК из Городской Мариинской больницы Илья Тарасов подчёркивает, что благодаря этому упражнению можно укрепить мышцы живота, спины, улучшить осанку.

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При выполнении планки важно следить за несколькими ключевыми моментами, которыми поделился сайт doctorpiter.ru.

Рекомендуется согнуть локти под прямым углом и расположить их на полу на одной линии с плечами, сохранять тело прямым без прогибания поясницы или задирания таза вверх, а также поддерживать ровную линию тела в течение 30-60 секунд, напрягая пресс и слегка подтягивая таз к животу.

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