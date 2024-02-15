Президент ИИХФ ответил на требование молодёжной сборной России о возвращении к мировым матчам

Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ответ президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа на письмо молодёжной сборной России вызвал некоторые вопросы у российских хоккеистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pierre-Yves Beaudouin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своём обращении к главе ИИХФ игроки молодёжной сборной РФ потребовали пересмотреть запрет на участие в соревнованиях международного уровня для россиян. Российские спортсмены напомнили, что отстранённым по "вопросам безопасности" израильтянам было позволено вернуться к международным турнирам уже через 6 дней, в то время как для россиян этот запрет был продлён на весь сезон без чётких объяснений.

Тардиф отметил, что безопасность является приоритетом и вопросы организации соревнований можно адресовать их организаторам.

Он также напомнил о текущем дисциплинарном расследовании между ИИХФ и Россией, в котором рассматриваются вопросы соблюдения контрактов, международных правил трансфера и санкций. Тардиф выразил сомнения, хочет ли российский хоккей действительно вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ и призвал соблюдать правила в качестве первого шага в этом направлении.

"У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила", — сказал Тардифа, слова которого приводит "Матч ТВ".

Под письмом к Люку Тардифу свои подписи поставили 17 российских хоккеистов, включая Матвея Мичкова и Дмитрия Симашева.