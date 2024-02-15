Российские хоккеисты потребовали ИИХФ честно объяснить причины их недопуска на мировые турниры

Экс-игроки молодёжной сборной РФ попросили ИИХФ пересмотреть вопрос о возвращении россиян

2:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нынешние и бывшие члены молодёжной сборной России направили в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) требование пересмотреть вопрос о допуске россиян к играм на мировом уровне.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

Хоккеисты обратились к президенту ИИХФ, Люку Тардифу, с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира. Игроки выражают своё недоумение в отношении причин их недопуска к соревнованиям.

Игроки напомнили, что команда пропустила уже три турнира: один в 2022 году, из-за отмены из-за коронавирусной инфекции, и два в 2023 и 2024 годах, из-за проблем с безопасностью. Игроки также отмечают, что сборную Израиля отстранили из-за тех же "проблем с безопасностью", однако затем вернули, что вызывает вопросы о причинах такого решения.

"По той же причине Вы отстранили от соревнований сборную Израиля. Это произошло 11 января 2024 года. Спустя всего шесть дней Вы приняли решение её вернуть. Хотелось бы узнать: что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью?" — задают россияне вопрос в письме к ИИХФ.

В своём письме игроки задали вопросы о причинах их исключения, а также обвинили ИИХФ в политической пристрастности, и попросили заявить о причинах своего отстранения прямо. Хоккеисты подчеркнули, что крайне несправедливо были вернуть Израиль всего через шесть дней после отстранения, а при этом основных претендентов на медали — россиян — изолировать "на годы".

Члены ФХР также отметили, что другие организации, такие как Национальная хоккейная лига и Континентальная хоккейная лига, приветствуют хоккеистов из разных стран и не стесняются говорить о их национальности.

Игроки добавили, что они справятся с любыми трудностями и всегда будут профессионалами, независимо от решений ИИХФ, но они хотят услышать правду и честные ответы, назвав своё обращение к ИИХФ "криком души".

"Но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы", — заключили российские хоккеисты.