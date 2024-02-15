Три простых вида растяжек восстановят силы после тренировки

Эти три упражнения восстановят силы после тренировки. Подборкой поделился портал prevention.com.
Это упражнение полезно для бёдер, лодыжек, икр.
Из положения стоя шагните левой ногой вперед, а правой — назад.
Согните левое колено так, чтобы оно находилось справа от левой лодыжки.
Держите заднюю ногу прямой.
Опустите бедра к земле, пока не почувствуете растяжку. Удерживайте.
Переключитесь на другую сторону.
Полезно для подколенных сухожилий, икр.
Встаньте прямо и вдохните.
На выдохе медленно наклонитесь и дотянитесь до пальцев ног.
Если вы чувствуете, что подколенные сухожилия особенно напряжены, слегка согните ноги в коленях.
Задержитесь на желаемое время.
Полезно для бёдер и квадрицепсов.
Стоя перенесите вес тела на левую ногу.
Подтяните правую пятку к ягодицам и обхватите верхнюю часть правой стопы правой рукой.
Поднимите левую руку к небу и смотрите в неподвижную точку перед собой для равновесия.
Сожмите ягодичные мышцы правой руки, чтобы усилить растяжку и удержание.
Переключитесь и повторите с другой стороны.
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