Три простых вида растяжек восстановят силы после тренировки

Упражнения для восстановления сил после тренировки

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эти три упражнения восстановят силы после тренировки. Подборкой поделился портал prevention.com.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Растяжка с выпадом

Это упражнение полезно для бёдер, лодыжек, икр.

Из положения стоя шагните левой ногой вперед, а правой — назад.

Согните левое колено так, чтобы оно находилось справа от левой лодыжки.

Держите заднюю ногу прямой.

Опустите бедра к земле, пока не почувствуете растяжку. Удерживайте.

Переключитесь на другую сторону.

2. Наклон стоя вперёд

Полезно для подколенных сухожилий, икр.

Встаньте прямо и вдохните.

На выдохе медленно наклонитесь и дотянитесь до пальцев ног.

Если вы чувствуете, что подколенные сухожилия особенно напряжены, слегка согните ноги в коленях.

Задержитесь на желаемое время.

3. Растяжка на четвереньках стоя

Полезно для бёдер и квадрицепсов.

Стоя перенесите вес тела на левую ногу.

Подтяните правую пятку к ягодицам и обхватите верхнюю часть правой стопы правой рукой.

Поднимите левую руку к небу и смотрите в неподвижную точку перед собой для равновесия.

Сожмите ягодичные мышцы правой руки, чтобы усилить растяжку и удержание.

Переключитесь и повторите с другой стороны.