Победа в финале Чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте досталась российскому спортсмену Сергею Семёнову

Российский спортсмен Сергей Семёнов одержал победу в финале Чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте

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Первую золотую медаль на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте завоевал российский спортсмен Сергей Семёнов, выступающий в нейтральном статусе. Он победил в супертяжёлой весовой категории до 130 кг по греко-римскому стилю, передаёт "МК-спорт".

Фото: defenseimagery.mil by Staff Sergeant Jason M. Carter, USMC is licensed under public domain.

В финале спортсмен сразился с борцом из Турции Ризу Кайялпом, который является трёхкратным призером Олимпийских игр и многократным чемпионом мира и Европы, и победил его. Семёнов продолжил славные традиции российской борьбы, завоевав эту медаль.

На пути к победе он одолел несколько соперников, включая представителей Литвы, Италии, Беларуси и Грузии. Эта победа не только принесла России золото, но и предотвратила возможность для турецкого борца побить рекорд российского борца Александра Карелина, который имеет 12 побед на чемпионатах Европы.

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