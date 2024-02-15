Победа в финале Чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте досталась российскому спортсмену Сергею Семёнову

Первую золотую медаль на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте завоевал российский спортсмен Сергей Семёнов, выступающий в нейтральном статусе. Он победил в супертяжёлой весовой категории до 130 кг по греко-римскому стилю, передаёт "МК-спорт".
В финале спортсмен сразился с борцом из Турции Ризу Кайялпом, который является трёхкратным призером Олимпийских игр и многократным чемпионом мира и Европы, и победил его. Семёнов продолжил славные традиции российской борьбы, завоевав эту медаль.
На пути к победе он одолел несколько соперников, включая представителей Литвы, Италии, Беларуси и Грузии. Эта победа не только принесла России золото, но и предотвратила возможность для турецкого борца побить рекорд российского борца Александра Карелина, который имеет 12 побед на чемпионатах Европы.
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