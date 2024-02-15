"Я определённо помогу": пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о готовности оказать поддержку напарнику

Пилот "Феррари" Сайнс заявил, что готов помочь напарнику Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024

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Пилот "Феррари", спортсмен из Испании Карлос Сайнс готовится уйти из состава команды, как только завершится сезон-2024. Он прокомментировал возможность помочь своему напарнику Шарлю Леклеру, если последний будет претендовать на чемпионский титул.

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Сайнс отметил, что он всегда работал в команде и был примером для других.

"Я определённо помогу Шарлю, если понадобится, и я ожидаю, что Шарль поможет мне, если я буду бороться за титул чемпиона мира", — цитирует спортсмена издание PlanetF1.

Напоминаем, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон собирает покинуть "Мерседес" после завершения сезона-2024. Он станет пилотом "Феррари".

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