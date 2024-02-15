Не хватает мотивации начать заниматься спортом? Следуйте эти советам - захочется уже сегодня

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Что делать, если вы откладываете занятия спортом

2:13
Спорт

Чтобы начать заниматься спортом, не нужно ждать идеального момента. Попробуйте следовать этим рекомендациям тренеров, которые опубликованы на сайте портала prevention.com.

Что делать, если вы откладываете занятия спортом
Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Приобретите красивую форму для тренировок

Если новая симпатичная форма для тренировок или пара кроссовок для бега мотивируют вас, дерзайте. Рассматривайте свой поход в спортзал как лучшее первое свидание, которое вы должны провести с самим собой, для себя.

2. Прикоснитесь к тренажёрам

Прогуляйтесь пешком или поезжайте на машине в свой фитнес-центр, зайдите, потрогайте тренажёр и уходите. Этот простой первый шаг может помочь мотивировать вас к тренировкам, особенно если задача похода в спортзал кажется непреодолимой. Речь идёт о создании привычки, изменении образа жизни. Ваш путь к тренировкам — это забота о себе и выполнение обещания, данного вам, для вас.

3. Сочетайте упражнения с чем-нибудь веселым

Личный тренер Винсент Селейро предлагает спланировать интересное занятие до или после тренировки.

"Что-нибудь, что вызовет у вас радость, чтобы вы могли с нетерпением ждать этого! Сходите куда-нибудь пообедать, побалуйте себя какой-нибудь розничной терапией или займитесь саморазвитием и сходите на бродвейское шоу!" — советует специалист.

4. Отслеживайте свой прогресс

Носимые фитнес-трекеры — это фантастический способ отслеживать ваши тренировки, говорит Де Ла Хеймон Холли, помощник фитнес-менеджера и сертифицированный персональный тренер в Bay Club.

В некоторых из них есть функции, позволяющие вам получать уведомления всякий раз, когда вы или ваш друг завершаете тренировку. Они также позволяют вам устраивать дружеские соревнования друг с другом, чтобы сделать их более увлекательными.

5. Поставьте перед собой конкретную цель по времени

Личный тренер и владелец Thrive Training в округе Ориндж Оливер Нам рекомендует быть предельно конкретным в достижении своих целей.

"Используйте SMART: конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и своевременные цели", — объясняет специалист.

Самая сильная мотивация для жизни и спорта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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