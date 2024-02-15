Не хватает мотивации начать заниматься спортом? Следуйте эти советам - захочется уже сегодня

Чтобы начать заниматься спортом, не нужно ждать идеального момента. Попробуйте следовать этим рекомендациям тренеров, которые опубликованы на сайте портала prevention.com.
Если новая симпатичная форма для тренировок или пара кроссовок для бега мотивируют вас, дерзайте. Рассматривайте свой поход в спортзал как лучшее первое свидание, которое вы должны провести с самим собой, для себя.
Прогуляйтесь пешком или поезжайте на машине в свой фитнес-центр, зайдите, потрогайте тренажёр и уходите. Этот простой первый шаг может помочь мотивировать вас к тренировкам, особенно если задача похода в спортзал кажется непреодолимой. Речь идёт о создании привычки, изменении образа жизни. Ваш путь к тренировкам — это забота о себе и выполнение обещания, данного вам, для вас.
Личный тренер Винсент Селейро предлагает спланировать интересное занятие до или после тренировки.
"Что-нибудь, что вызовет у вас радость, чтобы вы могли с нетерпением ждать этого! Сходите куда-нибудь пообедать, побалуйте себя какой-нибудь розничной терапией или займитесь саморазвитием и сходите на бродвейское шоу!" — советует специалист.
Носимые фитнес-трекеры — это фантастический способ отслеживать ваши тренировки, говорит Де Ла Хеймон Холли, помощник фитнес-менеджера и сертифицированный персональный тренер в Bay Club.
В некоторых из них есть функции, позволяющие вам получать уведомления всякий раз, когда вы или ваш друг завершаете тренировку. Они также позволяют вам устраивать дружеские соревнования друг с другом, чтобы сделать их более увлекательными.
Личный тренер и владелец Thrive Training в округе Ориндж Оливер Нам рекомендует быть предельно конкретным в достижении своих целей.
"Используйте SMART: конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и своевременные цели", — объясняет специалист.
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