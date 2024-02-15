Начните заниматься спортом уже сегодня: просто следуйте этим советам

Пять советов по мотивации к тренировкам

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие откладывают занятия спортом из-за отсутствия мотивации. Приведённые ниже советы помогут вам начать. Ими поделился сайт prevention.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Начните с малого

Уделяйте тренировкам всего десять минут в день, несколько раз в неделю. Таким образом, вы не будете перегружены. Это может означать бег на беговой дорожке, поднятие тяжестей или просто несколько растяжек. Простые движения тела повышают уровень эндорфинов, увеличивают приток крови и улучшают настроение.

2. Пересмотрите значение слова "упражнения" для вас

Найдите способы двигать своим телом помимо похода в спортзал или следования программе тренировок. Попробуйте ходить пешком, а не водить машину, подниматься по лестнице, а не на лифте, или приглашать других прогуляться с вами во время перерыва на работе.

3. Внесите это в календарь

Относитесь к тренировкам как к не подлежащим обсуждению встречам в вашем ежедневном расписании, сродни рабочему совещанию. Это превратит упражнения из задачи в неотъемлемую часть вашего распорядка дня, способствуя более здоровому и рациональному образу жизни.

4. Создайте динамичный плейлист для тренировок

Составьте плейлист, который соответствует вашей энергии и типу тренировки, которую вы планируете. Оптимистичные мелодии с ритмом, соответствующим вашему темпу, могут превратить обычную тренировку в увлекательное занятие.

5. Готовьтесь к успеху

По словам Ксавьера Мандена, личного тренера, специалиста по физической подготовке и генерального директора Xtreme Fitness Solutions, заблаговременное планирование значительно упростит тренировку.

Подготовка (даже предварительный выбор одежды) может стать дополнительной мотивацией.

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