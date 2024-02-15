Начните заниматься спортом уже сегодня: просто следуйте этим советам

Многие откладывают занятия спортом из-за отсутствия мотивации. Приведённые ниже советы помогут вам начать. Ими поделился сайт prevention.com.
Уделяйте тренировкам всего десять минут в день, несколько раз в неделю. Таким образом, вы не будете перегружены. Это может означать бег на беговой дорожке, поднятие тяжестей или просто несколько растяжек. Простые движения тела повышают уровень эндорфинов, увеличивают приток крови и улучшают настроение.
Найдите способы двигать своим телом помимо похода в спортзал или следования программе тренировок. Попробуйте ходить пешком, а не водить машину, подниматься по лестнице, а не на лифте, или приглашать других прогуляться с вами во время перерыва на работе.
Относитесь к тренировкам как к не подлежащим обсуждению встречам в вашем ежедневном расписании, сродни рабочему совещанию. Это превратит упражнения из задачи в неотъемлемую часть вашего распорядка дня, способствуя более здоровому и рациональному образу жизни.
Составьте плейлист, который соответствует вашей энергии и типу тренировки, которую вы планируете. Оптимистичные мелодии с ритмом, соответствующим вашему темпу, могут превратить обычную тренировку в увлекательное занятие.
По словам Ксавьера Мандена, личного тренера, специалиста по физической подготовке и генерального директора Xtreme Fitness Solutions, заблаговременное планирование значительно упростит тренировку.
Подготовка (даже предварительный выбор одежды) может стать дополнительной мотивацией.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.