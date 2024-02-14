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Футболиста и блогера Евгения Савина объявили в розыск по уголовной статье

МВД ищет Евгения Савина

1:13
Спорт

Бывший футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.

МВД ищет Евгения Савина
Фото: sxc.hu by Christopher Bruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел за ролик с украинскими футболистами и интервью Ксении Собчак. Телеграм-канал Mash сообщает, что Савину грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Евгений Савин выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал" и тульский "Арсенал". В 2021 году Савин основал футбольную команду "Красава", которая играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.

В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков, а в феврале 2023 года Тверской суд г. Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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