Футболиста и блогера Евгения Савина объявили в розыск по уголовной статье

МВД ищет Евгения Савина

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.

Фото: sxc.hu by Christopher Bruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел за ролик с украинскими футболистами и интервью Ксении Собчак. Телеграм-канал Mash сообщает, что Савину грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Евгений Савин выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал" и тульский "Арсенал". В 2021 году Савин основал футбольную команду "Красава", которая играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.

В августе 2022 года стало известно, что СК решил проверить высказывания блогера на предмет распространения фейков, а в феврале 2023 года Тверской суд г. Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.