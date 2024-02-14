Лыжно-биатлонный центр "Демино" в Рыбинске примет юных биатлонистов

С 17 по 22 февраля в лыжно-биатлонный центр "Демино" приедут участники второго этапа Кубка Анны Богалий — Skimir. Пойдут детско-юношеские соревнования. Участниками будут дети в возрасте от 10 до 16 лет. 34 региона России представят своих спортсменов в этом центре.
Биатлонисты будут участвовать с пневматическим оружием. Ожидаются масстарт, суперспринт и командная эстафета.
Участников ждёт не только соревновательная часть кубка, но и развлекательная. Соревнования имеют свой талисман — бельчонка Бельчака, передаёт rweek. ru.
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