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Лыжно-биатлонный центр "Демино" в Рыбинске примет юных биатлонистов

В Рыбинске пройдут соревнования юных биатлонистов

0:38
Спорт

С 17 по 22 февраля в лыжно-биатлонный центр "Демино" приедут участники второго этапа Кубка Анны Богалий — Skimir. Пойдут детско-юношеские соревнования. Участниками будут дети в возрасте от 10 до 16 лет. 34 региона России представят своих спортсменов в этом центре.

В Рыбинске пройдут соревнования юных биатлонистов
Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Биатлонисты будут участвовать с пневматическим оружием. Ожидаются масстарт, суперспринт и командная эстафета.

Участников ждёт не только соревновательная часть кубка, но и развлекательная. Соревнования имеют свой талисман — бельчонка Бельчака, передаёт rweek. ru.

Биатлон. Первенство России. Красноярск. Спринт. Юниоры
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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