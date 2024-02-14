По словам заслуженного тренера СССР и РФ по фигурному катанию Алексея Мишина, ключевыми моментами подготовки спортсменов выступают определённые качества. Он считает, что важно найти спортсмена, который был бы талантлив.
"Какая здесь ключевая деталь? Знания тренера. Мало или много льда, всё равно два компонента — талант спортсмена и знания тренера. Но что важнее? Сорт или уход? Скажу честно — сорт важнее", — признался тренер.
Мишин отметил, что если спортсмен талантлив, но тренер слабый, то они обыграют бесталанного спортсмена со средненьким тренером. Специалист признался, что даже если " сорт замечательный", может вырасти спортсмен с каким-либо слабым местом. Например, он окажется нервным, нестабильным, невыносливым.
"И такой талант раз и запаршивел", — поделился Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Фигурное катание".
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.