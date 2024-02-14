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Заслуженный тренер СССР и РФ Мишин рассказал, что является ключевым в фигурном катании

Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании

0:57
Спорт

По словам заслуженного тренера СССР и РФ по фигурному катанию Алексея Мишина, ключевыми моментами подготовки спортсменов выступают определённые качества. Он считает, что важно найти спортсмена, который был бы талантлив.

Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании
Фото: flickr.com by Rich Moffitt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Какая здесь ключевая деталь? Знания тренера. Мало или много льда, всё равно два компонента — талант спортсмена и знания тренера. Но что важнее? Сорт или уход? Скажу честно — сорт важнее", — признался тренер.

Мишин отметил, что если спортсмен талантлив, но тренер слабый, то они обыграют бесталанного спортсмена со средненьким тренером. Специалист признался, что даже если " сорт замечательный", может вырасти спортсмен с каким-либо слабым местом. Например, он окажется нервным, нестабильным, невыносливым.

"И такой талант раз и запаршивел", — поделился Мишин в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Фигурное катание".

«Фабрика чемпионов Алексея Мишина» Документальный фильм
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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