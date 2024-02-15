Сильные мышцы живота дают колоссальные преимущества: рассказываем, какие

Почему важно укреплять мышцы живота

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Укреплять мышцы живота очень важно. Сильный кор даёт ряд преимуществ.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Улучшение баланса и устойчивости. Сильные мышцы кора снижают риск падения, который увеличивается с возрастом, объясняет владелец Jim White Fitness and Nutrition Studios Джим Уайт в публикации prevention.com.

Улучшенная осанка. Повышенная стабилизация позвоночника и выносливость кора могут снизить вероятность болей в спине из-за плохой осанки. Это особенно важно для страдающих хроническими болями в пояснице и для людей, выполняющих тяжёлые сложные подъёмы, требующие сильной опоры.

Улучшенные спортивные результаты. Сильные мышцы кора могут улучшить спортивные результаты как у любителей, так и у профессиональных спортсменов.

"Физические увлечения и виды спорта, такие как гольф, теннис, каякинг, плавание, езда на велосипеде и бег, требуют силы ядра для создания вращательного усилия", — отмечает Уайт.