Укрепите мышцы живота: подборка из пяти эффективных упражнений

Лучшие упражнения для мышц живота

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Пять упражнений помогут хорошо поработать над мышцами живота. Начните их выполнять уже сегодня.

Фото: dvidshub.net by Senior Airman Daniel Phelps is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

"Велосипед"

Лягте на спину, оторвав ноги от пола и согнув колени под углом 90 градусов.

Заведите руки за шею, разведя локти в стороны, вращая ими от туловища.

Затем, не отрывая позвоночника, оторвите лопатки от пола и подтяните левое колено к груди.

Вытяните правую ногу, пока она не станет прямой, и дотроньтесь противоположным коленом до противоположного локтя. Чередуйте каждую сторону.

Выполняйте это упражнение в медленном и контролируемом темпе, по-настоящему сосредоточьтесь на том, чтобы использовать мышцы пресса для устойчивости. Избегайте слишком быстрых вращений плечами, так как это может снизить эффективность этого упражнения для укрепления мышц пресса, пишет prevention.com.

Вертикальный "хруст" ног

Прижавшись спиной к полу, поднимите ноги, пока они полностью не займут вертикальное положение.

Подтянитесь к потолку, затем опустите себя вниз. Согните пальцы ног к лицу, чтобы задействовать мышцы нижней части пресса.

Повторите, чтобы завершить еще одно повторение.

Чтобы не создавать нагрузку на шею, не пытайтесь руками прижимать голову к ногам. Вместо этого смотрите в потолок и сосредоточьтесь на том, чтобы поднять плечи и грудь к коленям.

Перекаты планкой

Начните с положения планки на предплечьях. Прежде чем начать движение, убедитесь, что локти находятся ниже плеч, а бёдра не подняты вверх.

Напрягите ягодичные мышцы и пресс. Затем поверните таз вниз влево, затем вправо.

Убедитесь, что вы выполняете одинаковое количество в каждую сторону.

Вдохните, прежде чем начинать перекатывание планки, а затем выдыхайте, стараясь прижать бёдра как можно ближе к земле. Обязательно напрягайте косые мышцы живота (боковой пресс) по пути вниз.

Обратный "хруст"

Расслабьтесь на спине и разведите колени под углом 90 градусов. Заведите руки за голову.

Затем подтяните грудь к коленям, а колени к груди.

Сбросьте нагрузку и повторите выбранное вами количество повторений.

Скручивания на боковой планке

Начните с боковой планки, перенеся вес тела на одну руку, поставив ноги друг на друга и оторвав бёдра от пола. Чтобы поддержать себя, расположитесь либо на предплечье, либо на кисти для дополнительной нагрузки.

Подтяните колено к груди, одновременно вытягивая локоть (руки, не упирающейся в боковую планку) перед туловищем к согнутому колену. Задержитесь в этом положении на 1-2 секунды, затем вернитесь в положение боковой планки, прежде чем начинать повторение.

Повторите с другой стороны.

Выполняйте повторения медленно, сохраняя неподвижность остальных частей тела, насколько это возможно.

#PROKACHKA 37 Боковая планка со скручиванием (плечи + пресс)