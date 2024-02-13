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Аллея славы на курорте "Роза Хутор" пополнится двумя олимпийскими медалями

2:26
Спорт

17 февраля в 12.00 в центре курорта, на Набережной Лаванды, состоится торжественная церемония, в ходе которой на Аллее славы будут открыты медали 4-кратной олимпийской чемпионки, легендарной лыжницы Галины Кулаковой и 2-кратного олимпийского чемпиона Cочи-2014, знаменитого сноубордиста Вика Уайлда. Он приедет на "Роза Хутор" для участия в мероприятии.

Аллея славы на курорте "Роза Хутор" пополнится двумя олимпийскими медалями
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" — один из главных объектов и наиболее яркий пример эффективного использования и развития наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.

Еще в период подготовки к Играм было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на "Роза Хутор" была открыта Аллея чемпионов — в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных чемпионов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев —

  • Лидии Скобликовой,
  • Ирины Родниной
  • и Александра Зайцева,
  • Светланы Ишмуратовой.

В последующие годы традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов.

17 апреля 2021 года на курорте "Роза Хутор" открылась обновленная Аллея славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместились на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. Всего на спортивной Аллее славы "Роза Хутор" было открыто 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов. Теперь их число пополнится двумя новыми изображениями легендарных олимпийских чемпионов — Галины Кулаковой и Вика Уайлда.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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