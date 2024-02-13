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Глава Федерации хоккея Швеции предвкушает "фантастическую хоккейную весну" без России

Глава Федерации хоккея Швеции признался, что рад продлению бана России и "фантастической хоккейной весне"

1:12
Спорт

Глава Федерации хоккея Швеции и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон выразил свою поддержку продлению бана на участие сборных России и Беларуси в международных соревнованиях на сезон 2024/2025.

Глава Федерации хоккея Швеции признался, что рад продлению бана России и "фантастической хоккейной весне"
Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, данное решение было необходимо в текущей обстановке. Ларссон также выразил радость от того, что теперь имеется ясность относительно хоккейных событий следующего сезона, таких как Хоккейные игры Beijer, Турнир четырех наций НХЛ и чемпионат мира 2025 в Стокгольме, которые сулят шведам много призовых мест.

"Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, когда нас ждет фантастическая хоккейная весна", — сказал Ларссон.

Принятое весной 2022 года решение о запрете участия российских и белорусских сборных команд в международных соревнованиях вызвало обсуждения в хоккейном сообществе. Многие федерации поддержали данное решение, считая его необходимым в свете существующей ситуации. Однако, есть и другие мнения по этому вопросу, и дискуссии продолжаются.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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