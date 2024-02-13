Мария Ласицкене рассказала, какой части заработка лишилась после введения санкций

Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась своими мыслями о финансовых потерях, вызванных введением санкций против российского спорта.
Спортсменка отметила, что несмотря на значительные усилия и достижения в российских соревнованиях, призовые суммы там значительно ниже, чем на международных соревнованиях.
Ласицкене сообщила, что потеряла более половины своего заработка, включая контракты с экипировочными компаниями, призовые средства на международных соревнованиях, а также бонусы от спонсоров.
"Все знают, что на "Русской зиме" сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе 120 тысяч, за третье — 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — 10 тысяч долларов и за приезд — еще 5 тысяч. Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка", — рассказала Ласицкене.
Своими размышлениями легкоатлетка поделилась эфире "ВКонтакте" в ходе встречи с главой федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым.
Олимпийская чемпионка отметила, что никто не собирается возмещать эти убытки.
Мария Ласицкене — успешная прыгунья в высоту, она олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.
С марта 2022 года, российским и белорусским легкоатлетам было запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за введённых санкций.
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