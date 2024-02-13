Мария Ласицкене рассказала, какой части заработка лишилась после введения санкций

Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала о больших потерях заработка из-за санкций

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась своими мыслями о финансовых потерях, вызванных введением санкций против российского спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсменка отметила, что несмотря на значительные усилия и достижения в российских соревнованиях, призовые суммы там значительно ниже, чем на международных соревнованиях.

Ласицкене сообщила, что потеряла более половины своего заработка, включая контракты с экипировочными компаниями, призовые средства на международных соревнованиях, а также бонусы от спонсоров.

"Все знают, что на "Русской зиме" сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе 120 тысяч, за третье — 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — 10 тысяч долларов и за приезд — еще 5 тысяч. Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка", — рассказала Ласицкене.

Своими размышлениями легкоатлетка поделилась эфире "ВКонтакте" в ходе встречи с главой федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым.

Олимпийская чемпионка отметила, что никто не собирается возмещать эти убытки.

Мария Ласицкене — успешная прыгунья в высоту, она олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.

С марта 2022 года, российским и белорусским легкоатлетам было запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за введённых санкций.