Экс-президент "Локомотива" назвала экономику США "самой сильной в мире", посоветовав хранить накопления в долларах

Экс-президент "Локомотива" Смородская призналась, что хранит сбережения в долларах

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент московского футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская выразила своё мнение о сильной экономике США и призналась, что хранит свои сбережения в долларах.

Фото: commons.wikimedia.org by Рыбакова Елена is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Бывший президент московского футбольного клуба отметила, что США имеют одну из самых сильных экономик в мире, составляющую третью часть мировой экономики. Поэтому она считает, что хранение сбережений в долларах является предпочтительным вариантом.

"В какой валюте лучше хранить? У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте — треть мировой экономики приходится на Соединённые Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю", — сказала Смородская в разговоре со Sport24.

Однако экс-президент "Локомотива" признала, что размер её собственных сбережений недостаточен для того, чтобы не работать до конца жизни. Её пенсия, по её собственным словам, составляет 32 тысячи рублей в месяц. Смородская также упомянула свой дом на Рублёвке, отметив, что он был построен 27 лет назад, когда она занимала пост вице-президента ВТБ. По современным меркам, заверила функционер, его стоимость сейчас совсем не высока.

Напомним, Ольга Смородская занимала должность президента "Локомотива" с 2010 по 2016 годы и ранее рассказывала о своём успешном финансовом вкладе в клуб.