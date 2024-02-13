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Актёр Свиридов объяснил, почему не осуждает сменивших спортивное гражданство российских атлетов

Актёр Свиридов сообщил, что не станет судить российских спортсменов, смешивших гражданство ради карьеры

1:19
Спорт

Актёр и бывший баскетболист Андрей Свиридов выразил свою оценку российским и белорусским спортсменам, которые решают сменить спортивное гражданство ради того, чтобы иметь возможность участвовать в международных соревнованиях.

Актёр Свиридов сообщил, что не станет судить российских спортсменов, смешивших гражданство ради карьеры
Фото: Личный аккаунт в Инстаграм Андрея Свиридова is licensed under public domain

Артист заявил, что он не будет судить таких атлетов, так как каждый принимает решение самостоятельно.

"Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает своё решение. Я не буду судить того, кто поменяет гражданство ради спортивной карьеры, и того, кто может спортивную карьеру потерять ради своей страны. Здесь не может быть однобокой позиции, как и в том, делать девушке аборт или нет", — сказал Свиридов, слова которого приводит Газета.Ru.

Свиридов подчеркнул, что этот выбор является внутренним делом спорта, и что в прошлом уже были случаи, когда европейские спортсмены принимали российское гражданство, чтобы выступать на местных соревнованиях. Он пожелал всем удачи и правильно выбрать свой путь, заметив, что российские атлеты являются очень сильными.

Свиридов известен своей актерской карьерой, особенно благодаря роли охранника Гены в популярных сериалах "Универ" и "СашаТаня". После завершения своей спортивной карьеры из-за травмы он получил актёрское образование и начал сниматься в кино.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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