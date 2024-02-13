Йоханнес Бё рассказал, как воспринимает доминирование Норвегии на текущем ЧМ по биатлону

Биатлонист Йоханнес Бё назвал доминирование Норвегии на ЧМ "восторгом, смешанным с ужасом"

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Легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира, поделился своими впечатлениями о жёсткой конкуренции внутри мужской сборной Норвегии на текущем чемпионате мира 2024 года.

Фото: Own work by Andreaze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен описал свои ощущения как смесь восторга и ужаса. Бё отметил, что между спортсменами существует особая атмосфера, где каждый держит свои планы в секрете, но в то же время они хорошо знакомы друг с другом.

"Это восторг, смешанный с ужасом. Ситуация из разряда: держи друзей близко, а врагов — ещё ближе. Мы не делимся друг с другом своими планами, но в то же время мы так хорошо знаем друг друга", — сказал Йоханнес Бё, которого цитирует SVT.

Норвежские биатлонисты, по словам Бё, знают свои сильные стороны и могут предсказать действия друг друга. Однако, по мнению олимпийского чемпиона, преимущество их команды заключается в том, что они не просто друзья, но и хорошие товарищи. Они взаимодействуют без конфликтов и учатся друг у друга.

Бё считает, что если бы они были эгоистами, борьба была бы еще жёстче. Однако, благодаря дружеским отношениям и взаимопониманию, они справляются со сложностями. Бё также отметил, что побеждая время от времени, каждый из членов сборной страны может столкнуться с закономерным недовольством других её участников.