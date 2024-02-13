Стало известно, когда ИИХФ решит вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду 2026 года

ИИХФ решит вопрос о допуске сборной России на ОИ-2026 в феврале-марте 2025 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объявил, что решение о возможном участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года будет принято в феврале-марте 2025 года.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Он отметил, что принятие решения происходит ежегодно, независимо от рейтинга команды, в отличие от сборной Беларуси.

"Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Беларуси. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года", — сказал Тардиф, которого цитирует ТАСС.

Ранее ИИХФ запретила российской и белорусской национальным командам участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2024/2025. Из-за этого сборная России пропустит чемпионат мира 2025 года. Запрет был наложен после начала специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года.