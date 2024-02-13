Запустите "фонтан молодости": начните выполнять эти упражнения, которые увеличат вашу силу

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Три упражнения, увеличивающие силу мышц

1:52
Спорт

Эти три упражнения увеличат вашу силу мышц. Сильные мышцы важны, чтобы оставаться молодым изнутри. Подборкой поделился сайт prevention.com.

Три упражнения, увеличивающие силу мышц
Фото: Openverse by sufw is licensed under CC BY-SA 2.0

Делайте от восьми до 12 повторений каждого упражнения. В течение первых 8 движений сосредоточьтесь на своей форме, а не на скорости.

Приседания сумо с сопротивлением

Если вы используете гантели, держите одну из них горизонтально перед грудью.

Встаньте, расставив ноги чуть шире, чем на ширине бедер, носками наружу.

Согните ноги в коленях и приседайте, отводя ягодицы назад и удерживая колени над лодыжками.

Возвращаясь в исходное положение, заведите правую ногу за левую так, чтобы правая ступня оказалась немного позади и левее вашей левой ступни.

Верните правую ногу в исходное положение и повторите приседание сумо, за которым следует подтягивание левой ногой.

Продолжайте чередовать стороны, выполняя не менее четырех повторений с каждой стороны.

Удары пальцами ног

Лягте на спину, согнув колени (бёдра перпендикулярны полу, колени согнуты, икры параллельны полу).

Заведите руки за голову и оторвите плечи от пола.

Одну ногу поставьте на колено другой.

Мягко постукивайте пальцами ног по полу.

Приседания с переходом в выпад

При использовании гантелей держите одну горизонтально перед грудью или две повёрнутыми друг к другу над плечами.

Встаньте, ноги на ширине бёдер, носки направлены вперед. Сядьте на пятки и согните колени в приседании.

Вернитесь в исходное положение и сделайте выпад назад левой ногой. Верните левую ногу в исходное положение.

Повторите приседание, на этот раз делая выпад назад правой ногой.

Продолжайте чередовать стороны, выполняя не менее четырех повторений с каждой стороны.

Болгарские сплит-приседания. Как качать ягодицы, а не ноги
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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