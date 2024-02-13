Запустите "фонтан молодости": начните выполнять эти упражнения, которые увеличат вашу силу

Эти три упражнения увеличат вашу силу мышц. Сильные мышцы важны, чтобы оставаться молодым изнутри. Подборкой поделился сайт prevention.com.
Делайте от восьми до 12 повторений каждого упражнения. В течение первых 8 движений сосредоточьтесь на своей форме, а не на скорости.
Если вы используете гантели, держите одну из них горизонтально перед грудью.
Встаньте, расставив ноги чуть шире, чем на ширине бедер, носками наружу.
Согните ноги в коленях и приседайте, отводя ягодицы назад и удерживая колени над лодыжками.
Возвращаясь в исходное положение, заведите правую ногу за левую так, чтобы правая ступня оказалась немного позади и левее вашей левой ступни.
Верните правую ногу в исходное положение и повторите приседание сумо, за которым следует подтягивание левой ногой.
Продолжайте чередовать стороны, выполняя не менее четырех повторений с каждой стороны.
Лягте на спину, согнув колени (бёдра перпендикулярны полу, колени согнуты, икры параллельны полу).
Заведите руки за голову и оторвите плечи от пола.
Одну ногу поставьте на колено другой.
Мягко постукивайте пальцами ног по полу.
При использовании гантелей держите одну горизонтально перед грудью или две повёрнутыми друг к другу над плечами.
Встаньте, ноги на ширине бёдер, носки направлены вперед. Сядьте на пятки и согните колени в приседании.
Вернитесь в исходное положение и сделайте выпад назад левой ногой. Верните левую ногу в исходное положение.
Повторите приседание, на этот раз делая выпад назад правой ногой.
Продолжайте чередовать стороны, выполняя не менее четырех повторений с каждой стороны.
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