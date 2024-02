Российская волейболистка Анна Лазарева продолжит строить карьеру в США в составе клуба "Атланта Вайб"

27-летней российской волейболисткой Анной Лазаревой подписан контракт с клубом "Атланта Вайб" в США. До того, как перейти в американскую команду, россиянка выступала в чемпионате КНР. Первая команда, за которую играла Лазарева, было московское "Динамо".

Фото: Own work by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany