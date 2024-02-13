Российская волейболистка Анна Лазарева продолжит строить карьеру в США в составе клуба "Атланта Вайб"

Волейболистка из РФ Анна Лазарева начнёт выступать в США

27-летней российской волейболисткой Анной Лазаревой подписан контракт с клубом "Атланта Вайб" в США. До того, как перейти в американскую команду, россиянка выступала в чемпионате КНР. Первая команда, за которую играла Лазарева, было московское "Динамо".

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Волейболистка принимала участие на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, где выступала за российскую сборную. Лазарева стала обладательницей бронзовой награды на Кубке мира в 2019 годе, пишет championat.com.

Новый клуб, в котором состоит Лазарева, с успехом стартовал в розыгрыше PVF и трижды победил в четырёх встречах.

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