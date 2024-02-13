"Что может, то делает": тренер получившей травмы фигуристки Косторной сообщил о её тренировках дома

Получившая травму фигуристка Алёна Косторная старается тренироваться дома. Об этом проинформировал тренер спортсменки Сергей Росляков в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, до этого фигуристка заявляла, что травма плеча не позволит её принять участие в Спартакиаде. В начале 2023 года объявлялось, что Косторная начала заниматься парным катанием и выступит с Георгием Куницей.
Тренер рассказал, что точная дата операции фигуристки пока неизвестна, поскольку есть много факторов, влияющих на неё.
"Она что‑то делает, молодец, что может, то делает", — сообщил Росляков.
Косторная и Куница не участвовали в чемпионате РФ по прыжкам, который состоялся в российской столице 19-22 января.
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