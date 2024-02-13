Получите плоский и красивый живот: пять упражнений для пресса сделают его идеальным

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Подборка упражнений для мышц живота

3:11
Спорт

Эти упражнения сделают живот плоским и подтянутым. Мышцы пресса станут крепкими и красивыми. Подборкой упражнений поделился сайт prevention.com.

Подборка упражнений для мышц живота
Фото: Own work by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. V-образные подтягивания

Лёжа на спине вытяните ноги прямо перед собой.

Сядьте и дотроньтесь до пяток, подтягивая колени к груди.

Затем опуститесь, когда ваши ноги снова опустятся на пол.

Снова сядьте, чтобы начать следующее повторение.

Чтобы усложнить это упражнение, опустите ноги и туловище как можно ниже, не касаясь пола, прежде чем снова сесть. Чтобы облегчить упражнение, держите колени согнутыми на протяжении всего движения.

2. V-образные подъёмы

Лягте и начните с прямых рук над головой. Вдохните и втяните пупок по направлению к позвоночнику.

На выдохе сядьте и поднимите прямые ноги так, чтобы они встретились с руками.

Опуститесь и повторите.

Если это слишком сложно, приподнимитесь на предплечьях для небольшой поддержки. Отсюда согните ноги в коленях и поднимите их на 90 градусов. Опустите туловище на пол, одновременно выпрямите ноги. Затем согните и подтяните колени к груди.

3. Медвежий кроль

Начните в положении на четвереньках. Держите спину ровной, а грудь параллельной полу.

Оторвите колени примерно на дюйм от пола, упритесь пальцами ног в пол и сделайте небольшой шаг вперёд противоположными ногами и руками. Когда вы достигнете передней части коврика, отползите назад и повторите.

Обязательно держите спину ровной и задействуйте мышцы пресса в течение всего движения.

4. Подъёмы ног

Лягте на спину, смотрите на потолок, вытянув ноги прямо перед собой.

Напрягите мышцы пресса, "приклеив" поясницу к полу. Поднимите ноги примерно на фут от пола. Двигайте ступнями вверх-вниз.

Каждое "вверх-вниз" равно одному повторению.

Держите поясницу в контакте с полом. Если у вас возникают проблемы с выполнением этого упражнения, возможно, вам придётся поднять ноги немного выше, пока вы не сможете задействовать мышцы пресса.

5. Полый захват тела

Лягте на спину и согните ноги в коленях. Поднимите колени так, чтобы они оказались прямо над тазовыми костями. Затем согните и оторвите плечи от пола.

Опустите подбородок на грудь.

Вытяните руки к бёдрам так, чтобы большие пальцы были направлены к потолку.

Прижмите поясницу к полу. Отсюда выпрямите ноги к потолку, затем подтяните руки к ушам.

Опускайте ноги на пол, пока не почувствуете, что нижняя часть спины теряет контакт с землей. Когда вы достигнете этой точки, слегка приподнимите ноги, чтобы найти оптимальную точку. Удерживайте это положение от 20 секунд до минуты. Обязательно дышите.

Если это движение очень сложное, можно сохранять положение, согнув колени и оторвав плечи от пола. Вы можете работать над выпрямлением ног и приближением их к полу. Главное — удерживать поясницу ровно на полу.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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