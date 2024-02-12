Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как размножить голубику
Певица Нюша показала необычную фотосессию в розовых тонах
Диетолог Егоренкова рассказала, что съесть на ужин, чтобы быстро уснуть и хорошо спать
Метеоролог Позднякова предупредила о морозах до минус 20 градусов на этой неделе в Москве
Ароматерапия: свечи и диффузоры, которые создадут дома атмосферу спокойствия
Ученые считают, что за Плутоном могут скрываться другие миры размером с Марс
Врач Прощаев призывает россиян больше двигаться для здоровья суставов
Юрист Илья Русяев разъяснил порядок действий в случае затопления квартиры
Глава ФЛГР Вяльбе считает, что уровень организации Спартакиады в РФ сравним с Олимпиадой
Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, какой выбор сделал бы между работой в "Спартаке" или "Зените"

Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что делал бы, если бы ему предложили работать в "Спартаке" или "Зените"

1:22
Спорт

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о теоретической возможности работать в "Зените" из Санкт-Петербурга или "Спартаке" из Москвы.

Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что делал бы, если бы ему предложили работать в "Спартаке" или "Зените"
Фото: commons.wikimedia.org by Sorodorin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Тренер заявил, что решение о работе в любом клубе в мире требует серьёзного обдумывания, а выбор между "Спартаком" и "Зенитом" был бы для него тяжёлым. Олич указал на необходимость разобраться в том, какие цели и планы у того или иного клуба.

Однако, когда Олич был тренером ЦСКА, он заявил, что не рассматривал вариант перехода в "Спартак".

"Тяжёлый вопрос. Если придёт предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. Надо смотреть, что хочет клуб, какие у него желания, цели и планы. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: "Нет, в "Спартак" не перейду", — сказал Олич, которого цитирует Metaratings.

Олич успешно выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы, став трёхкратным чемпионом России, двухкратным победителем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года он был назначен главным тренером ЦСКА, но позже покинул свой пост в июне. В настоящее время Олич занимает должность ассистента главного тренера в сборной Хорватии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Последние материалы
Ольга Орлова показала, как её дочь ест из собачьей миски
Харисса — интересная приправа, которая набирает популярность
От носа до здоровья: что говорят мордашки наших любимцев
Уникальные питомцы: совы в домашних условиях
Когда и как садить подсолнечник
СНГ.Сегодня: глава ЦАР едет в Москву с предложением увеличить российский контингент в стране
Главком ВСУ Сырский дал приказ гарнизону Авдеевки — умрите геройски
Белоруссия предъявила Литве иск на миллиард евро
Семь ключевых правил использования патчей
Ирландские ученые обнаружили пользу забывания информации для мозга человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников