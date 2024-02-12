Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, какой выбор сделал бы между работой в "Спартаке" или "Зените"

Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, что делал бы, если бы ему предложили работать в "Спартаке" или "Зените"

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о теоретической возможности работать в "Зените" из Санкт-Петербурга или "Спартаке" из Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sorodorin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Тренер заявил, что решение о работе в любом клубе в мире требует серьёзного обдумывания, а выбор между "Спартаком" и "Зенитом" был бы для него тяжёлым. Олич указал на необходимость разобраться в том, какие цели и планы у того или иного клуба.

Однако, когда Олич был тренером ЦСКА, он заявил, что не рассматривал вариант перехода в "Спартак".

"Тяжёлый вопрос. Если придёт предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. Надо смотреть, что хочет клуб, какие у него желания, цели и планы. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: "Нет, в "Спартак" не перейду", — сказал Олич, которого цитирует Metaratings.

Олич успешно выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы, став трёхкратным чемпионом России, двухкратным победителем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года он был назначен главным тренером ЦСКА, но позже покинул свой пост в июне. В настоящее время Олич занимает должность ассистента главного тренера в сборной Хорватии.