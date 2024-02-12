Майоров призвал российских хоккеистов готовиться к участию в мировых соревнованиях

Олимпийский чемпион Майоров: российские хоккеисты должны готовиться к возвращению

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует свой 86-й день рождения 11 февраля, высказал надежду на возвращение российского хоккея на международную арену.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Спортсмен призвал отечественный хоккей быть готовым к возвращению, выразив уверенность, что рано или поздно Россия снова будет участвовать в чемпионатах мира и олимпийских играх.

Майоров выразил пожелание успехов российскому хоккею на всех уровнях, от взрослого до юниорского. Несмотря на то, что на данный момент неясно, как подготовлены российские команды из-за отсутствия участия в официальных международных соревнованиях в последние два года, Майоров подчеркнул, что нужно готовиться к возвращению на международную арену и быть готовыми подтвердить силу российского хоккея, когда настанет подходящий момент.

Майоров также напомнил, что даже Национальная хоккейная лига (NHL) объявила о проведении Кубка мира без участия России, однако он подчеркнул важность подготовки к возвращению на международную сцену и усиления позиции российского хоккея.

"В любом случае, мы должны готовиться к тому, что когда-нибудь вернемся. И когда это случится, мы должны быть готовы подтвердить силу нашего хоккея", — сказал Майоров, слова которого приводит Газета.Ru.

В заключение, Майоров выразил свою уверенность в возможности российского хоккея вновь стать сильным и состязаться на международном уровне, когда соревнования восстановятся после перерыва.