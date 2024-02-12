Васильев предложил отметить терапевтические исключения в биатлоне: норвежцев на пьедестале не будет

Олимпийский чемпион Васильев назвал норвежцев-астматиков мошенниками

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал свою позицию относительно терапевтических исключений в спорте и предложил отменить эту практику.

Фото: Wikipedia by Götz A is licensed under CC BY-SA 2.0

Спортсмен признал, что перестал следить за международными соревнованиями по биатлону и лыжным гонкам из-за атлетов, которые регулярно используют терапевтические исключения.

Васильев уверен, что спортсмены, стоящие за этими исключениями, являются мошенниками, и напомнил, что ранее уже открыто говорил об этом.

В качестве эксперимента он предложил временно приостановить использование всех терапевтических исключений. Он уверен, что результатом такого моратория станет полное исчезновение норвежцев, шведов и других атлетов с пьедесталов.

"Астматики, те, кто постоянно использует терапевтические исключения, — мошенники, о чем я всегда говорил. Я уже предлагал им в качестве эксперимента ввести мораторий на все терапевтические исключения. Вы увидите, что после этого никаких норвежцев, шведов и много кого еще на пьедестале не будет", — сказал Васильев в беседе с ТАСС.

Следствием отмены практики терапевтических исключений станет появление среди призёров новых, неожиданных спортсменов, которые достигают успехов только благодаря своему здоровью и честной тренировке, добавил биатлонист.