Выполните эти упражнения обязательно после ходьбы: очень полезно для мышц

Лучшие упражнения на растяжку до и после обычной ходьбы

Эти укрепляющие упражнения очень полезны для стоп, коленей, бёдер. Выполняйте их после долгой ходьбы. Вы ощутите лёгкость, если будете их выполнять регулярно.

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Упражнение для пальцев ног

1. Положите большой палец ноги на мягкий мяч, например, мяч для йоги или теннисный (вы также можете использовать свёрнутое полотенце, одеяло или коврик для йоги). Убедитесь, что подушечка вашей стопы опирается на землю.

2. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем попробуйте нажать носком ноги на мяч 10 раз.

3. Опускайте и поднимайте пятку, как будто вы начинаете делать шаг, 10-15 раз.

4. Поменяйте ноги и повторите упражнение.

Упражнение для икр

Вам понадобится полукруглый поролоновый валик высокой плотности.

1. Поставьте рядом стул для равновесия, положите перед собой на пол половинку поролонового валика (или свёрнутый коврик для йоги или полотенце).

2. Встаньте на полотенце босой ногой; поставьте подушечку стопы поверх полотенца и не отрывайте пятку от пола.

3. Медленно выпрямите ногу. Сохраняя вертикальное положение тела, сделайте шаг вперед противоположной ногой. Чем сильнее вы напрягаете ногу для растяжки, тем труднее сделать этот шаг.

4. Задержитесь на этом маленьком шаге на 30-60 секунд, затем повторите с другой стороны.

Упражнение для колен

1. Лягте лицом вниз на пол. Подложите под четверные мышцы мягкий мяч, например, мяч для йоги или теннисный (если у вас есть пара, вы можете подложить по одному под каждую четверную мышцу и работать с обоими одновременно). Сделайте несколько глубоких вдохов.

2. Начните медленно сокращать (напрягать), а затем расслабьте (отпускать) четырехглавую мышцу, позволяя ей втянуться в комок. Сокращайте и расслабляйте 15-20 раз.

3. Теперь двигайте телом, как змея, чтобы переместить мяч от колена к бедру. Если вы почувствуете стеснение, остановитесь и повторите упражнение "напрягись и расслабься". Перекатывайтесь таким образом в течение двух-пяти минут.

Упражнения для ягодиц

1. Лягте на спину на землю. Положите пару мячиков для терапии, йоги или тенниса под внешнюю сторону бедра и обопритесь на них.

2. Перекатывайте мячи от внешней поверхности бедра к копчику.

Делайте это в течение двух-трех минут, затем переключитесь на другую сторону.

Упражнения для таза

1. Используя стул или стену для равновесия, встаньте прямо, положив правой ногой блок для йоги, толстую книгу или небольшую коробку.

2. Держа обе ноги прямыми (не сгибая колено), опустите плавающую ступню к полу; это растягивает мышцы на внешней стороне правого бедра. Затем опустите правую ногу в блок (это помогает сжать внешнюю поверхность правого бедра), чтобы оторвать "плавающую" ногу от пола, передаёт prevention.com.

3. Повторите подъём и опускание несколько раз, затем сделайте с противоположной стороны.

Плюсы ходьбы