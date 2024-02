Выполните эти упражнения обязательно после ходьбы: очень полезно для мышц

Эти укрепляющие упражнения очень полезны для стоп, коленей, бёдер. Выполняйте их после долгой ходьбы. Вы ощутите лёгкость, если будете их выполнять регулярно.

Фото: Own work by Shyguy24x7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported