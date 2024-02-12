Избавьтесь от стресса с помощью четырёх упражнений: делайте их ежедневно, и ваша гибкость улучшится

Растяжка всего несколько минут в день может помочь вам успокоить затёкшие суставы, снять хронический стресс, улучшить сон и восстановить энергию. Получите всё необходимое, чтобы включить несколько упражнений в свой образ жизни.
Двойная растяжка колена к груди
Это упражнение снимает напряжение в пояснице и бёдрах.
Начните с того, что лягте на спину, согнув колени, поставив ступни на пол и вытянув руки вдоль туловища.
Держа руки либо за бёдрами, либо чуть ниже коленных чашечек, медленно подтяните оба колена к груди. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.
Попробуйте покачивать бедрами из стороны в сторону, чтобы помассировать поясницу. Повторите эту растяжку 2-3 раза.
Вращение нижней части туловища
Это движение вытягивает и вращает позвоночник, а также растягивает поясницу и бёдра.
Лягте на спину, согнув колени и разведя руки вдоль туловища или в стороны в виде буквы "Т” для стабилизации положения.
Удерживая верхнюю часть спины и плечи на полу, медленно позвольте коленям полностью переместиться в правую сторону, пока не почувствуете легкое скручивание и растяжение в нижней части спины. Старайтесь при этом держать колени вместе.
Через несколько секунд поднимите колени и позвольте им упасть в левую сторону, все время держа колени вместе и опуская лопатки вниз. Продолжайте осторожно раскачиваться из стороны в сторону, позволяя каждой стороне растянуться на несколько секунд.
Повторите по 5 поворотов в каждую сторону.
Растяжка грудной клетки лёжа
Это упражнение расслабляет грудные мышцы и удлиняет позвоночник, помогая выровнять плечи и спину.
Ложась на коврик, согните колени, а ступни поставьте ровно на пол и положите поролоновый валик так, чтобы валик располагался на одной линии с затылком до копчика.
Сведите ладони вместе перед грудью. Медленно разведите руки в стороны, как букву "Т", позволяя рукам упасть на пол.
Задержитесь в этом положении на 3 секунды, затем повторите 3 раза, передаёт prevention.com.
Упражнение "Кошка — Верблюд"
Оно упражнение растягивает шейный отдел позвоночника до копчика.
Начните с пола на четвереньках, позвоночник в нейтральном положении. На вдохе выгибайте спину, опуская пупок к полу, поднимите взгляд к потолку и удерживайте.
На выдохе вытяните спину к потолку, как разъяренная кошка, опустите голову и опустите плечи.
Плавно и медленно переходите из этих двух положений в 5-8 повторений.
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