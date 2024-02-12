Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Тренер Назаров посоветовал кусать локти шведам и финнам, не желающим допуска сборной России на ЧМ и ОИ
Приготовьте хлеб из зелёной гречки без дрожжей
В Горячинске для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом
В Магадане проводят набор на курсы обучения походам на лыжах и ориентированию
Борьба с желтым налетом в ванне: эффективные народные методы
Science: Первые мигранты из Азии в Европу вымерли из-за охлаждения климата
Шесть процедур, которые кожа оценит после отпуска
Школьный автобус попал в ДТП в Псковской области, трое детей в реанимации
Избавьтесь от стресса с помощью четырёх упражнений: делайте их ежедневно, и ваша гибкость улучшится

Четыре отличных упражнения для растяжки

2:39
Спорт

Растяжка всего несколько минут в день может помочь вам успокоить затёкшие суставы, снять хронический стресс, улучшить сон и восстановить энергию. Получите всё необходимое, чтобы включить несколько упражнений в свой образ жизни.

Четыре отличных упражнения для растяжки
Фото: Warm-Up by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Двойная растяжка колена к груди

Это упражнение снимает напряжение в пояснице и бёдрах.

Начните с того, что лягте на спину, согнув колени, поставив ступни на пол и вытянув руки вдоль туловища.

Держа руки либо за бёдрами, либо чуть ниже коленных чашечек, медленно подтяните оба колена к груди. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.

Попробуйте покачивать бедрами из стороны в сторону, чтобы помассировать поясницу. Повторите эту растяжку 2-3 раза.

Вращение нижней части туловища

Это движение вытягивает и вращает позвоночник, а также растягивает поясницу и бёдра.

Лягте на спину, согнув колени и разведя руки вдоль туловища или в стороны в виде буквы "Т” для стабилизации положения.

Удерживая верхнюю часть спины и плечи на полу, медленно позвольте коленям полностью переместиться в правую сторону, пока не почувствуете легкое скручивание и растяжение в нижней части спины. Старайтесь при этом держать колени вместе.

Через несколько секунд поднимите колени и позвольте им упасть в левую сторону, все время держа колени вместе и опуская лопатки вниз. Продолжайте осторожно раскачиваться из стороны в сторону, позволяя каждой стороне растянуться на несколько секунд.

Повторите по 5 поворотов в каждую сторону.

Растяжка грудной клетки лёжа

Это упражнение расслабляет грудные мышцы и удлиняет позвоночник, помогая выровнять плечи и спину.

Ложась на коврик, согните колени, а ступни поставьте ровно на пол и положите поролоновый валик так, чтобы валик располагался на одной линии с затылком до копчика.

Сведите ладони вместе перед грудью. Медленно разведите руки в стороны, как букву "Т", позволяя рукам упасть на пол.

Задержитесь в этом положении на 3 секунды, затем повторите 3 раза, передаёт prevention.com.

Упражнение "Кошка — Верблюд"

Оно упражнение растягивает шейный отдел позвоночника до копчика.

Начните с пола на четвереньках, позвоночник в нейтральном положении. На вдохе выгибайте спину, опуская пупок к полу, поднимите взгляд к потолку и удерживайте.

На выдохе вытяните спину к потолку, как разъяренная кошка, опустите голову и опустите плечи.

Плавно и медленно переходите из этих двух положений в 5-8 повторений.

Упражнение «Кошка-собака» («Кошка-верблюд», «Кошечка» или «Кошка»)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников Предсказавший развал СССР евросоциолог Тодд констатировал поражение Запада Олег Володин Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Клюквенный кисель без комочков с корицей — полезный зимний напиток
Сколько российские автовладельцы тратят на содержание машин
Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ бойцах ВСУ
Секреты продолжительного цветения роз: избегаем ошибок в уходе за кустами
Monitor: трюк России с золотом сработал
Семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла неочевидные секреты мезальянсов
Тарифы на услуги ЖКХ нужно поднять на 18%, подсчитал экономист Сиваев
Здоровье вашей кошки в опасности: пять продуктов, которые следует исключить из рациона
Врач Ягафарова заявила, что избыток кофе может вызвать тахикардию и тремор конечностей
Эти средства для кожи с экстрактами зеленого чая сделают кожу гладкой и сияющей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников