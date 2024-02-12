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Накачайте пресс к лету: бодибилдер Джефф Ниппард поделился важными принципами

Как накачать пресс к лету

1:24
Спорт

Бодибилдер Джефф Ниппард поделился советами о том, как накачать пресс к лету. Видео опубликовано на YouTube.

Как накачать пресс к лету
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Часто думают, что для пресса нужны только приседания и кардио, но Джефф предлагает другой подход, о котором рассказал Дзен-канал "Железный спорт".

Значение жира в организме. Его процент важен. Для мужчин, оптимально 10-20%, для женщин — 18-28%. Но без мышечной массы пресс не появится.

Тренировка пресса. Включайте прогрессивную нагрузку. Два основных упражнения: скручивания с отягощением и подъемы ног. Рекомендуется 3 сета по 10-12 повторений дважды в неделю.

Кардио. Кардиотренировки важны для снижения объёма талии. Рекомендуется от 2 до 5 занятий низкой и умеренной интенсивности в неделю по 30 минут.

Питание. Калькулятором определите необходимое количество калорий и макронутриентов. Уделяйте внимание питательным продуктам.

Избегайте слишком быстрого сброса веса. Перерыв в диете может быть полезным. Не полагайтесь только на весы, смотрите на зеркало.

Спортивное питание. Протеин (30-50-грамм сразу после тренировки), креатин (по 5 граммов каждый день), кофеин помогут достичь результата.

Видео Джеффа Ниппарда
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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