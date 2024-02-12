Как выбрать жизненный путь и добиться успеха: волейболисты Василий Капранов и Евгений Сивожелез поделились со школьниками

Волейболисты "Факела" встретились со школьниками школьникам из Ямальского района

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Школьники из Ямальского района встретились онлайн с игроками команды "Факел" из Новоуренгойска. Об этом уведомила администрация муниципалитета в официальном паблике "ВКонтакте".

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license

Приглашённые спикеры, игроки Василий Капранов и Евгений Сивожелез, рассказали ребятам, как добиться успеха. Они подчеркнули, что важны упорство и настойчивость. Также они дали советы о том, как выбрать свой жизненный путь.

7 февраля в Новокуйбышевске спортсмены из клуба "Факел" победили местную команду со счётом 0:3. Впереди спортсменов ждёт двухматчевая домашняя серия: 11 февраля они встретятся с "Зенитом-Казань", а 14 февраля с московским "Динамо".