Как выбрать жизненный путь и добиться успеха: волейболисты Василий Капранов и Евгений Сивожелез поделились со школьниками

Школьники из Ямальского района встретились онлайн с игроками команды "Факел" из Новоуренгойска. Об этом уведомила администрация муниципалитета в официальном паблике "ВКонтакте".
Приглашённые спикеры, игроки Василий Капранов и Евгений Сивожелез, рассказали ребятам, как добиться успеха. Они подчеркнули, что важны упорство и настойчивость. Также они дали советы о том, как выбрать свой жизненный путь.
7 февраля в Новокуйбышевске спортсмены из клуба "Факел" победили местную команду со счётом 0:3. Впереди спортсменов ждёт двухматчевая домашняя серия: 11 февраля они встретятся с "Зенитом-Казань", а 14 февраля с московским "Динамо".
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.