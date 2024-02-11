Защитник "Зенита" ответил на вопрос о самом популярном клубе России

Футболист Караваев рассказал, какой клуб в России самый популярный

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев выразил своё мнение о самом популярном клубе в России. Спортсмен заверил, что это именно его команда.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В ходе интервью на YouTube-канале "Коммент.Шоу" Караваев пошутил, что ответ на вопрос о самом популярном клубе в стране очевиден — это "Зенит".

"Самый популярный клуб в России? "Зенит". Это классический сейчас вопрос у всех (смеётся)?" — сказал Караваев.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, 28-летний Караваев провел 12 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. В Фонбет Кубке России он сыграл четыре игры, однако не смог отличиться голами или результативными действиями. "Зенит" в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона 2023/2024, набрав 36 очков в 18 матчах.

В то же время, лидирующую позицию занимает "Краснодар" с 38 очками.