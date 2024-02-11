Команда много пропустила в обороне: главный тренер женской сборной РФ по баскетболу Ковалёв объяснил поражение команды

Главный тренер женской сборной РФ по баскетболу Ковалёв поделился, что команда ещё не очень хорошо подготовлена

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Александр Ковалёв, главный тренер женской сборной РФ по баскетболу, рассказал о своих впечатлениях об игре в матче против Беларуси (70:73) в рамках товарищеского турнира — Кубка Дружбы, где российская потерпела поражение.

Фото: Граница между Европой и Азией by УГМК is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"С первых минут на собрании была дана установка, чтобы команда очень плотно играла с Александрией Бентли и не позволяла ей открытых бросков и проходов. К сожалению, в первой половине мы совсем не справились с ней", — поделился он.

В перерыве они оперативно обсудили ошибки. Однако команда много пропустила в обороне. Несмотря на открытые броски, команда не воспользовалась ими. По словам тренера, игроки ещё имеют не очень хорошую подготовку, передаёт championat.com.

В предстоящей игре тренер обещает внести корректировки в состав команды, чтобы показать более успешную игру.

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