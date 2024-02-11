Шагающие выпады: бодибилдер Лансфорд рассказал об их эффективности

Бодибилдер Дерек Лансфорд рассказал об эффективности шагающих выпадов

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Профессиональный бодибилдер, победитель конкурса "Мистер Олимпия 2021" в категории 212 Дерек Лансфорд поделился ценным советом по тренировкам. В видеоролике на YouTube он рассказал о том, как выполнять ходьбу с выпадами для развития мышц нижней части тела.

Бодибилдер Дерек Лансфорд

Дерек рекомендует своим поклонникам включать ходьбу с выпадами в свою тренировку, хотя это и не его любимое упражнение.

"Шагающие выпады — одно из моих нелюбимых упражнений, не буду врать. Во-первых, они утомительны и обычно выполняются в самом конце тренировки. К тому времени, как я добираюсь до них, силы у меня заканчиваются", — говорит спортсмен.

Создание большего притока крови к мышцам, особенно в конце тренировки, имеет свои преимущества, отметил он.

Лансфорд подчеркнул важность выпадов при ходьбе для тела. По словам действующего Мистера Олимпия, ему нравится делать упражнения, которые он не любит, потому что они также эффективны, как и его любимые.