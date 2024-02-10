Кардиотренировки для ленивых: улучшите свою форму без тяжёлых физических нагрузок

"Уютное кардио" - тренировки для тех, кому некогда посещать спортзал

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сейчас многие ищут комфорт даже при физических нагрузках. Это явление получило название "уютное кардио" — занятия, которые сочетаются с тренировками в тренажёрном зале, вечерним отдыхом и сном.

Фото: http://www.army.mil/-images/2009/09/25/51673/ by Spc. Crystal Abbott /10th PCH is licensed under in the public domain in the United States

Этот метод минимального сжигания калорий стал популярным благодаря TikTok и Instagram после того, как Хоуп Цукерброу начала публиковать свои видео в конце 2022 года. Давайте рассмотрим, что он не включает в себя.

В уютном кардио нет необходимости:

одеваться в модную спортивную одежду;

посещать тренажёрный зал с ярким освещением или выходить на улицу;

поднимать тяжёлые предметы;

слушать громкую музыку и терять дыхание в такт ей.

"Уютное кардио" включает простую ходьбу на одном месте с мини-беговой дорожкой или "прогулочной площадкой" прямо дома.

Одев удобную спортивную одежду, вы можете посвятить час уютному кардио, приложив минимум усилий.

Конечно, если вы переходите от активных тренировок к более спокойным занятиям, польза для здоровья может уменьшиться. Но для тех, кто в противном случае проводил бы время перед телевизором на диване, это шаг вперёд.

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