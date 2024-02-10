Российская фигуриста Акатьева вернулась на лёд после травмы ноги

Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева снова на льду после полученной травмы ноги. Соответствующее видео опубликовано на странице тренера Этери Тутберидзе в Instagram*.
Осенью сообщалось РИА Новости о вероятности пропуска сезона фигуристкой из-за полученной травмы. Летом у неё нашли стрессовый перелом стопы, после чего произошёл рецидив.
Акатьева умеет мастрески выполнять четверные прыжки, а также тройной аксель.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.