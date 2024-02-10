Российская фигуриста Акатьева вернулась на лёд после травмы ноги

Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева снова на льду после травмы

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Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева снова на льду после полученной травмы ноги. Соответствующее видео опубликовано на странице тренера Этери Тутберидзе в Instagram*.

Фото: minsport.tatarstan.ru by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license

Осенью сообщалось РИА Новости о вероятности пропуска сезона фигуристкой из-за полученной травмы. Летом у неё нашли стрессовый перелом стопы, после чего произошёл рецидив.

Акатьева умеет мастрески выполнять четверные прыжки, а также тройной аксель.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Софья Акатьева. Произвольная программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2023